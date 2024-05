Jürgen Becker vor Auftritt im Ahrtal „Die sind einfach tapfer“

Becker: Die alten Bewegungen hatten es viel einfacher als die jungen Leute heute. Die konnten mit Motorrädern durch die Pampa brettern oder in stinkenden VW-Bussen die Freiheit proklamieren. Das geht heute nicht mehr. Statt Highway to Hell müssten die jungen Leute heute singen: mit der S-Bahn nach Neuss. Wer die Bahn kennt, weiß: Das kann das extremere Erlebnis sein. Statt Born to be wild gilt heute „Born to be vernünftig“. Das ist natürlich viel schwerer. Aber man kann daran arbeiten. Ich habe auch Lieder gefunden, die in die Bewegung Fridays for Future passen. Aber die kann ich jetzt nicht verraten.