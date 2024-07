Jahresempfang der Wirtschaft im Kreis Ahrweiler Wie Künstliche Intelligenz die lokale Wirtschaft verändern wird

Die derzeit oft beschworene „Zeitenwende“ hat viele Facetten. Eine ist der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Selbst beim Jahresempfang der Wirtschaft des Landkreises Ahrweiler stand deren Einsatz im regionalen Wirtschaftsleben und in den damit verbundenen Wertschöpfungsketten im Blickpunkt. Ausgerechnet in der altehrwürdigen Klosteranlage des Weinguts Marienthal beschäftigten sich die Unternehmer der Gegenwart mit den Unternehmensprozessen der Zukunft. Eingeladen hatte Landrätin Cornelia Weigand. Mit Christoph Krause präsentierte die Kreisverwaltung einen Schnellredner und versierten Digitalstrategen als Referenten. Er leitet das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk in Koblenz und berät Handwerksunternehmen bei der Einführung und Umsetzung digitaler Lösungen. Sein Motto: „Machen ist wie Wollen. Nur krasser.“