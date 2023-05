Plus bei Lehrstellen Jugend im Ahrtal drängt nach der Flut verstärkt ins Handwerk

Die Jugend im Ahrtal will nicht abseits stehen. Das macht sich auch in der Zahl der neuen Ausbildungsplätze im Handwerk bemerkbar. Nach der Flutkatastrophe ist die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverhältnisse deutlich gestiegen von 679 im Jahr 2015 über 704 im Flutjahr 2021 auf aktuell 734. „Jugendliche wollen anpacken und den Wiederaufbau gestalten. Dafür suchen sie gezielt nach Möglichkeiten und sehen in Handwerksbetrieben die Chance, sich in die Wiederaufbauarbeiten einzubringen und eine berufliche Grundlage für die Zukunft zu legen“, sagt Bernd Hammes, der Geschäftsführer Berufsbildung der Handwerkskammer (HwK) Koblenz. „Das ist eine ideale Verbindung. Und für das Ahrtal natürlich ein Zugewinn. Das sind auch Entwicklungen, die man in dem Flutereignis sicherlich nicht vermuten konnte und die für eine Macherqualität des Handwerks und seiner Auszubildenden spricht.“