Justizministers lobt Umgang mit Flut : Ahrweiler Amtsgericht kehrt nach der Katastrophe zur Normalität zurück

Ahrweiler Anderthalb Jahre nach seinem ersten Besuch im flutgeschädigten Gebäude ist Justizminister Herbert Mertin zum Ahrweiler Amtsgericht zurückgekehrt, wo nun wieder verhandelt wird. Die Mitarbeiter lobte Mertin für ihren Umgang mit der Katastrophe.

Der Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz war beeindruckt. „Hervorragend, wie die Situation hier nach der Flutkatastrophe gemeistert wurde“, lobte Herbert Mertin (FDP). Der oberste Chef der rheinland-pfälzischen Justizbehörden war nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gekommen, um nicht nur Amtsgerichtsdirektorin Susanne Dreyer-Mälzer Respekt zu zollen, sondern vielmehr, um sich insbesondere bei den Mitarbeitern des von der Flutwelle betroffenen Gerichts zu bedanken. Das Hochwasser hatte im altehrwürdigen Gericht erheblich gewütet. Unzählige Akten waren überschwemmt und stark beschädigt worden. Mertin reiste bereits einen Tag nach der Katastrophe in die Kreisstadt an der Ahr und verschaffte sich einen Überblick über die Schäden. Nun kam er erneut, lobte die Justizbelegschaft für deren Engagement und dankte für die Arbeit unter besonders schwierigen Bedingungen.

„Die Eindrücke im Katastrophengebiet sind erschütternd“, hatte der Justizminister bei seinem Besuch vor rund anderthalb Jahren gesagt. Nun war er ob der Entwicklung voll des Lobes. Unzählige Akten waren in der Nacht der verheerenden Naturkatastrophe verschmutzt worden, die Arrestzellen wurden zerstört. Etwa 1000 Regalmeter Akten, die feucht, aber nicht völlig durchnässt waren, wurden auf 120 Paletten zur Justizvollzugsanstalt in Wittlich gebracht, wo sie zum Trocknen gelagert wurden. Andere Akten wurden tiefgefroren, um sie in einem aufwendigen Verfahren retten zu können. Unter anderem gehörten die Akten der im Parterrebereich untergebrachten Nachlassverwaltung dazu. Allen Widrigkeiten zum Trotz ging die Arbeit weiter, berichtete Amtsgerichtsdirektorin Dreyer-Mälzer.