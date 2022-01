Großes Glück nach schweren Zeiten : Kai Pflaume überbringt Lottogewinne an der Ahr

Untersuchungsausschuss zur Flut : Ahr-Hochwasser-Ausmaß war laut Meteorologe am Nachmittag klar Spätestens um 16 Uhr war am 14. Juli 2021 klar, welches Ausmaß die Flutkatastrophe an der Ahr annehmen dürfte. Nach der Warnung hätte Kommunen und Behörden klar sein müssen, was zu tun ist, erklärte nun ein Experte im rheinland-pfälzischen Landtag.