„We Ahr open“ Kampagne aus dem Ahrtal gewinnt Tourismuspreis Rheinland-Pfalz

In Mainz nahmen laut Mitteilung der Vorsitzende des Ahrtal-Tourismus, Christian Lindner, und Tourismus-Referentin Meike Carll den Tourismuspreis von Schirmherrin Daniela Schmitt, rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin, entgegen. Im Jahr 2019 habe die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zum ersten Mal den Tourismuspreis verliehen. „Die Vielzahl der Bewerbungen macht auch in diesem Jahr wieder deutlich, mit wie viel Engagement und Kreativität sich die Gastgeber und Betriebe in Rheinland-Pfalz dafür einsetzen, neue Akzente zu setzen und neue, kreative Wege zu gehen, so Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Besonders freue er sich, dass die Kampagne aus dem Ahrtal zu den Preisträgern zählt – sie setze genau zur richtigen Zeit die richtige Werbebotschaft und heiße die Gäste dort wieder willkommen.