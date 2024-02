Veranstaltungen im Ahrtal Hier vergnügen sich die Karnevalsmuffel

Der Rheinländer an sich ist ja bekanntlich karnevalsverrückt und lebt erst in der fünften Jahreszeit so richtig auf. Doch es soll auch hier Menschen geben, denen das ausgelassene närrische Treiben in den Sälen und auf den Straßen der Region ein Graus ist. Sie können der nach ihrer Meinung aufgesetzten Fröhlichkeit nichts abgewinnen und verziehen sich an den jecken Tagen in eine sehr ruhige Ecke oder entfliehen dem Trubel gleich ganz mit einer Urlaubsreise in wärmere Gefilde. Dabei hat auch das Ahrtal über die heiße Phase der Session zwischen Weiberdonnerstag und Aschermittwoch eine Menge interessanter Veranstaltungen ohne Narretei zu bieten. Also: Warum den in die Ferne schweifen, wenn die schönen, alaaf-freien Stunden doch so nahe liegen?