Sammler-Treffen Kartenliebhaber in Bad Neuenahr-Ahrweiler tauschen ihre Quartette

Mehr als 80 Teilnehmer aus ganz Europa waren gekommen, um zu tauschen, zu fachsimplen, zu spielen. Hatten die Sammler in den vergangenen Jahrzehnten oftmals damit begonnen, ihre Quartette in Schuhkartons zu stapeln, im Regal zu drapieren oder im Keller in einen Schrank zu sperren, so sind so manche inzwischen lieber in einem Stahltresor deponiert. Bis zu 1500 Euro kann so ein Raritäten-Quartett inzwischen kosten.