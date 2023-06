Veranstaltung zum „Pastoralen Raum“ Bad Neuenahr-Ahrweiler Katholiken der Region auf der Suche nach neuen Wegen

„Op dem Maat“ (“Auf dem Markt“) haben die Verantwortlichen für ihre offizielle Auftaktveranstaltung im Studienhaus St. Lambert in Lantershofen genannt. Schon der Titel des Abends soll zeigen: Kirche wird nicht mehr vom Pastor dargestellt, Kirche sind alle. Vorstellig wurde vor den Besuchern in Lantershofen, die sich in erster Linie aus den Ehrenamtlern in den Kirchen zusammensetzten, das Leitungsteam des Pastoralen Raums. Hier kam auch gleich die erste Frage auf: „Will noch jemand mitmachen?“, so Dekan Peter Strauch in die Menge. Denn: „Zum Leitungsteam gehören eigentlich drei Verantwortliche, aber seit einigen Wochen sind wir nur noch zwei.“ Eine Bürokraft fehle ebenfalls noch. Gemeldet hat sich niemand.