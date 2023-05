Proklamation auf dem Ahrweiler Marktplatz Katja Hermann ist die neue Ahrweinkönigin

Katja Hermann aus Rech ist die neue Ahrweinkönigin. Gestern Abend wurde sie auf dem Marktplatz in Ahrweiler vor etwa 500 feierlustigen Zuschauern feierlich proklamiert und durfte als allererste Amtshandlung auch gleich den Pfingstweinmarkt der Ahr eröffnen. Der lockt noch bis Pfingstmontag alle Weinfreunde in die Altstadt der Rotweinmetropole, wo acht Weinbaubetrieb von der Ahr ihre edlen Tropfen in lockerer Atmosphäre präsentieren.