Pre-Opening nach der Flut : Kaufhaus Moses in Bad Neuenaher öffnet wieder

Reparatur-Treff in Bad Neuenahr : Werkstatt öffnet nach der Flut wieder die Pforten In Bad Neuenahr wird am 24. Oktober der ehrenamtliche Reparatur-Treff wiedereröffnet. Für Leiter Frank Kühnel ist die Hobbywerkstatt ein adäquates Mittel, um der Wegwerfgesellschaft Paroli zu bieten. Für so manche Liebhaberstücke ist der Reparatur-Treff die letzte Hoffnung.