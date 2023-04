Entscheidung in Ramersbach Kein Ferienpark: Schnelles Aus fürs Tiny-Haus

Kleine Häuschen, große Aufregung. Zwar werden die nach der Flutkatastrophe aufgebauten Tiny- und Containerdörfer nach wie vor von vorübergehend heimatlos gewordenen Menschen gebraucht, doch gibt es bereits jetzt Überlegungen für eine spätere Nutzung. So wurde darüber nachgedacht, die kleinen Holzhäuser am östlichen Ortsrand von Ramersbach als künftige Ferienwohnungen zu nutzen. Laut Bürgermeister Guido Orthen (CDU) böten sich so Chancen einer Weiterentwicklung. Das sehen viele Ramersbacher allerdings anders. Fast einhundert waren ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen, um dem dort tagenden Ortsbeirat klar zu signalisieren, was von der Idee zu halten ist: nichts. Ergebnis der Beiratsberatungen: Einer Ferienhaussiedlung in der angedachten Dimension und an der am Ortseingang gelegenen Stelle wurde eine deutliche Absage erteilt. Stadtchef Orthen: „Dann werden wir die Projektidee auch nicht weiterverfolgen.“