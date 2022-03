Frauenklinik im Ahrtal sucht neues Ärzte- und Hebammenteam : Keine Geburtsstation mehr in Bad Neuenahr?

Geburtsstationen und Beratung

Das Krankenhaus Maria Hilf ist die einzige Geburtsstation in Kreis Ahrweiler. Die Stationen in Adenau und Remagen haben schon vor längerer Zeit geschlossen. Stationen mit Versorgungslevel 1 ( Perinatalzentrum der Maximalversorgung) finden sich in Neuwied (Marienhaus Klinikum Bendorf - Neuwied – Waldbreitbach) und in Bonn in der Uniklinik.

Bereits vor einer Woche hat zudem der Arbeiter-Samariter-Bund den mobilen Hebammendienst für das Ahrtal etabliert. „Mit dem ASB-Hebammenmobil bringen wir den Service jetzt direkt zu den Familien ins Ahrtal und in die Kommunen, die von der verheerenden Flutkatastrophe betroffen sind“. Schwangere Frauen und frisch gebackene Eltern können vor Ort Untersuchungs- und Beratungsangebote durch eine Hebamme in Anspruch nehmen. Finanziert wird das Projekt unter anderem durch Spendengelder, die an die Aktion Deutschland Hilft e.V. geleistet wurden. Wöchentlich wird das Fahrzeug ab dem 10. März jeweils zwischen 9 bis 13 Uhr in Bad Münstereifel stehen, Sprechstunden in Bad Neuenahr und in Schuld sind in Planung.⇥rms