Führung im ehemaligen Regierungsbunker Kinder erkunden das einst geheimste Bauwerk der Bundesrepublik

Sichtlich aufgeregte Kinder haben sich am Samstag am Silberberg in Ahrweiler versammelt, um das einst geheimste Bauwerk der Bundesrepublik zu erkunden. Eingeladen hatte der gemeinnützige Verein „Die AHRche“. „Wenige Stunden nach der Bekanntgabe des neuen Termins, waren bereits alle Plätze belegt“, erzählt Jürgen Hoffmann, Projektleiter für Kinder bei der AHRche. So konnten 48 Kinder und Erwachsene auf eine Reise in die Vergangenheit gehen. Gespannt suchten sich die Kinder einen Weg durch den tiefen Schnee, hinein in den ehemaligen Regierungsbunker, dessen Planung bis in das Jahr 1950 reicht. In zwei Eisenbahntunnel der niemals fertiggestellten strategischen Bahn durch das Ahrgebirge wurde 1962 mit dem Bunkerausbau begonnen. Nach der Fertigstellung 1971 erreichte die gesamte Bunkeranlage eine Länge von insgesamt 17,3 km.