Kirmes in Bad Neuenahr gestartet : Ortsvorsteher Richard Lindner sticht das erste Fass Kölsch an

Die größte Kirmes im Ahrtal in Bad Neuenahr ist wieder da. Nach Pandemie und Flutkatastrophe fiel am Freitagmittag der Startschuss mit dem offiziellen Fassanstich auf dem Kirmesplatz. Dabei ließ der Erste Beigeordnete der Kreisstadt, Peter Diewald, Bad Neuenahrs Ortsvorsteher Richard Lindner den Vortritt am Hammer. Lindner schlug das erste Fass Kölsch mit wenigen Schlägen und ohne Spritzer gekonnt an. Bei der Bierverteilung unter Vertretern aus der Verwaltung, der Kommunalpolitik, den Schaustellern und den ersten Kirmesgästen halfen Bachems Weinkönigin Merle Kurth und Platzmeister Dieter Krohn kräftig mit. Bei strahlendem Sonnenschein stieß man auf eine Kirmes an, bei der das Augenmerk auf der Einladung an regionale und flutbetroffene Schausteller lag. In diesem Jahr sind es rund 20 Schausteller weniger, als sonst. Die Kirmes läuft bis Dienstagabend und endet mit einem Höhenfeuerwerk.