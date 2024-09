Kirmes, Klangwelle und Weinfeste Tipps für Ausflüge und Events im Ahrtal im Herbst

Kaum sind die Sommerferien vorbei, freuen sich nicht nur die Schüler schon auf die Herbstferien. Die Herbstferien stehen vor der Tür, die will niemand nur in den eigenen vier Wänden verbringen. Entlang der Ahr können sich die Gäste zwischen sogar bis zu den Ferien wieder bei einer Reihe hochkarätiger Veranstaltungen vergnügen. Erlebnisreiche Events und genussvolle Feste gibt es in der hoffentlich warmen, aber nicht allzu heißen Zeit.