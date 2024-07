Sommerfest am Grafschafter Ausweichstandort Kita Blandine-Merten-Haus soll bis Mitte 2026 wieder nach Neuenahr ziehen

Manches Kind aus dem Ahrtal wird später einmal sagen, dass es die Kindergartenzeit oder große Teile der Schulzeit in Containerbauten verbrachte. Die meisten dieser Container stehen auf dem Gebiet der Gemeinde Grafschaft. So wie die Kindertagesstätte des Blandine-Merten-Hauses aus Bad Neuenahr. Das Gebäude war in der Flutnacht im Juli 2021 komplett zerstört und schon bald abgerissen worden. Das Haus hatte eine Zulassung für 145 Kinder. Für 125 von ihnen wurde zunächst ein Provisorium in Lantershofen errichtet, danach besagte Container-Kita im Innovationspark Rheinland, nur wenige Meter vom Provisorium der Kita St. Pius aus Bachem entfernt. Aktuell sind 115 Jungen und Mädchen im Blandine-Merten-Haus. „Etwa ein Drittel kommt mit dem Bus, der morgens um 8 Uhr am Rathaus in Bad Neuenahr abfährt. Je nach Kindergartenform gibt es ab mittags drei Busse zu verschiedenen Zeiten für die Rückfahrt. Die restlichen und damit die meisten Kinder werden von den Eltern gebracht und abgeholt“, weiß Kita-Leiter Stefan Ibs. Den Kindern macht das wenig aus. Sie kennen es auch nicht anders, und die Container sind so ausgestattet, dass die Kinder gar nicht merken, dass sie nicht in einem festen Haus untergebracht sind. Hinzu kommt ein großes Außengelände mit Unmengen von Spielmöglichkeiten. Nach der Flutkatastrophe war die Spendenbereitschaft riesig und so manches möglich. Fazit: Kindern und Mitarbeitern des Blandine-Merten-Hauses geht es im Innovationspark bestens. Die Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Verwaltung der Gemeinde Grafschaft teilen sich die organisatorischen Aufgaben, die einen übernehmen den Winterdienst, die anderen tauschen schon Mal den Sand im Sandkasten aus. Und personelle Engpässe sieht Stefan Ibs auf die Kita in absehbarer Zeit ebenfalls nicht zukommen.