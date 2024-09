Beschluss des Bad Neuenahrer Stadtrates Trotz Sorgen um „sensiblen Bereich“: Kita im Neuenahrer Kurviertel darf gebaut werden

Die 1866 zu Beginn der Hochblüte der Heilbadgeschichte Bad Neuenahrs erbaute ehemalige „Villa Schmitz“ an der im Kurviertel gelegenen Mittelstraße ist abgerissen. Wie berichtet, soll an ihrem Standort zwischen den Ahr-Thermen und dem benachbarten Thermal-Badehaus und dem Steigenberger Hotel eine Kindertagesstätte gebaut werden. Zwar gab es nicht unerhebliche Anlieger-Bedenken gegen den Kindergartenbau am vorgesehenen Standort im Herzen des Kurviertels – der Stadtrat sah jedoch keinerlei Veranlassung, das Vorhaben deshalb nicht weiter zu verfolgen - und machte nun den Weg dafür frei.