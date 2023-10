Termine, Programm und Tickets Alle Infos zur Klangwelle 2023 in Bad Neuenahr

Wegen Lärmbeschwerden konnte die Klangwelle nicht mehr auf dem Münsterplatz in Bonn stattfinden. Sie findet daher seit 2014 in Bad Neuenahr statt. Auch nachdem die Klangwelle 2021 aufgrund der Flut als Benefizkonzert nach Bonn verlegt wurde, gab es ein Nachspiel. Ein Vogelschützer beschwerte sich über die Himmelsstrahler. Auch diverse andere Plätze konnten nicht als Ausweichfläche dienen. Das Lichtspektakel soll jedoch demnächst auch zusätzlich wieder in der Bundesstadt stattfinden. Statt in der Rheinaue soll die Klangwelle in Bad Godesberg Zehntausende Besucher anlocken.