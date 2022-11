Bonn als möglicher Gastspiel-Standort : Klangwelle bleibt dauerhaft in Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Die Klangwelle ist und bleibt ein Veranstaltungsformat in Bad Neuenahr-Ahrweiler“ – das will die veranstaltende Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH mit einer aktuellen Mitteilung klarstellen. Foto: Ingo Firley

Bad Neuenahr Die Licht- Wasser- und Klangshow Klangwelle werde dauerhaft in Bad Neuenahr bleiben, teilt die veranstaltende Marketing GmbH Bad Neuenahr aktuell mit. Bonn werde lediglich als Gastspielstandort geprüft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Klang-und Lichtspektakel Klangwelle werde auch künftig dauerhaft im Kurpark von Bad Neuenahr stattfinden: Das will die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH, ein 100 prozentiges Tochterunternehmen der Stadt, mit einer aktuellen Mitteilung klarstellen. Durch die Berichterstattung in den Medien, sehe sie sich dazu verpflichtet klarzustellen, dass Bonn, wenn überhaupt, nur als zusätzlicher Standort in Frage kommen könnte.

Zur Vorgeschichte: Die mehrtägige Wasser-, Licht- und Musikshow Klangwelle hatte jahrelang auf dem Münsterplatz in Bonn stattgefunden, bis sie aufgrund von Beschwerden aus der Nachbarschaft nach Bad Neuenahr umzog. Im vergangenen Jahr hat es eine Benefiz-Klangwelle für die Flutopfer an der Ahr am Post Tower gegeben. Danach sind die dortigen Veranstalter, die Bonner Eventagentur fünfdrei, nach Angaben der Stadt an die Verwaltung mit dem Wunsch herangetreten, die Klangwelle als wiederkehrende Frühjahrsveranstaltung wieder in Bonn stattfinden zu lassen.

Klar sei aber immer gewesen, und so hatte es der GA auch berichtet, dass es die Veranstaltung in Bad Neuenahr weiterhin geben soll. Bonn wäre demnach als Zusatzstandort beispielsweise für eine Veranstaltung im Frühjahr denkbar. Hierfür wurde seitens der Bonner Stadtverwaltung die sogenannte Rigal´sche Wiese vorgeschlagen und angeboten.

„Ob und wann es ein Gastspiel in Bonn geben wird, ist derzeit noch völlig offen“, erklären die Geschäftsführer Christian Senk und Jan Ritter von der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH. „Ob diese Fläche unter den bereits aufgezeigten Einschränkungen für ein Klangwelle-Gastspiel geeignet ist, muss die nun beginnende Prüfung zeigen. Wir verstehen die Euphorie, mit der einige Bonner Medien die jüngsten Vorgänge begleiten, trotzdem bitten wir darum, die Realitäten zu respektieren und keine falschen Hoffnungen zu schüren. Die Klangwelle ist und bleibt ein Veranstaltungsformat in Bad Neuenahr-Ahrweiler.“ Keinesfalls werde es ein Gastspiel schon in 2023 geben.

(rms)