Klangwelle : Buntes Spektakel bleibt mindestens bis 2025 in Bad Neuenahr

Regenbogen als gutes Omen: Die Veranstalter der Klangwelle haben im Bad Neuenahrer Kurpark Details zur Veranstaltung bekannt gegeben. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr Nach doppelter Zwangspause geht die Klangwelle im Oktober wieder im Bad Neuenahrer Kurpark über die Bühne. Für mindestens drei weitere Jahre ist die Zukunft der Veranstaltung dort gesichert, wie die Veranstalter nun bekannt gaben.



Von Thomas Weber

Spektakel mit Licht, Wasser, Feuer und Musik: Seit dem Jahr 2014 gibt es die Klangwelle, das farbenfrohe Zusammenspiel der Elemente im Bad Neuenahrer Kurpark. In den Jahren 2020 und 2021 verhinderte die Corona-Pandemie die Veranstaltung. Die Flutkatastrophe im Ahrtal tat ihr Übriges. Dafür gab es im Frühjahr 2022 eine Klangwelle bei freiem Eintritt als „Dankwelle“ für die, die im Ahrtal nach der Katastrophe Hilfe leisteten. Jetzt freut sich die „Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH“ als Gastgeber über eine Rückkehr zur Normalität. Soll heißen: an den beiden Wochenenden nach der Bad Neuenahrer Kirmes wird die Show an jeweils vier Abenden im Kurpark zu erleben sein. Vom 6. bis 9. Oktober und vom 13. bis 16. Oktober öffnet das Gelände für jeweils maximal 2200 Menschen abends ab 18 Uhr, los geht die Show dann um 20 Uhr. Einer der acht Abende, der erste Samstag, ist schon ausverkauft, die beiden Freitage bereits sehr gut gebucht. Das lässt die Veranstalter auf einen ähnlich guten Zuspruch hoffen, wie dies vor der Pandemie mit damals rund 16 000 Besuchern an den acht Abenden der Fall gewesen war.

Vor diesem Erwartungshorizont gab Jan Ritter, der Geschäftsführer der „Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH“, bekannt, dass die GmbH und das Wiener Unternehmen „Consortium“ als Showproduzent vor Kurzem eine weitere Zusammenarbeit am Standort Bad Neuenahr für mindestens drei Jahre vereinbart haben. „Die Klangwelle wird also bis mindestes 2025, und wahrscheinlich auch darüber hinaus, exklusiv in Bad Neuenahr-Ahrweiler Besucher begeistern“, so Ritter.

Eintrittskarten Tickets gibt es etwa an der Tourist-Info Tickets für die Klangwelle gibt es bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 80 in Bad Neuenahr erhältlich sowie online unter www.die-klangwelle.de und bei allen Vorverkaufsstellen von Bonnticket. Stehplätze sind ab 15,20 Euro, Sitzplätze für 24,80 Euro erhältlich. Kinder zahlen weniger, auch mit Kultur- und Gästekarte gibt es Rabatt. An der Abendkasse wird ein Aufpreis verlangt. wbe

Frühjahrsveranstaltung in Bonn möglich

Eine Absage an eine neuerliche Klangwelle in Bonn war das nicht. Dort wurde, nachdem die Klangwelle im Jahr 2021 aus der Kurstadt an den Posttower verlegt wurde, über eine zusätzliche Klangwelle ab März 2023 als Frühjahrsveranstaltung auf der Rigal’schen Wiese in Bad Godesberg nachgedacht. Man arbeite eng mit den Veranstaltern in Bonn zusammen und überlege gemeinsame Konzepte, so Ritter. Allerdings werde es im Jahr 2023 auf keinen Fall eine Klangwelle in Bonn oder Bad Godesberg geben.

Zurück nach Bad Neuenahr: Nachdem mittlerweile der große Brunnen im Kurpark verschwunden ist, wurde die Fläche für das Publikum größer. Das nutzen die Veranstalter nun, um noch mehr Sitzplätze anzubieten. Rund 300 Stühle werden jeden Abend gestellt, der Rest sind Stehplätze. Ändern wird sich auch der Lounge-Bereich. Nachdem im ersten Obergeschoss des ehemaligen Kurpark-Cafés Büroräume installiert wurden, dient neben dem Erdgeschoss darunter nun auch das Veranstaltungszelt als Lounge. Zwischen beiden Bereichen entsteht der Klanggarten.