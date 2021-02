Rosenmontag in der Pandemie : Kleinster Rosenmontagszug aller Zeiten

KREIS ahrweiler. Die Karnevalisten erinnern sich gerne an bessere Sessionen und nähren die Hoffnung, dass feiern bald wieder möglich wird.

Sturmtief und Böen

Sturmtief Yulia hatte seine Böen in eine andere Richtung gelenkt, so dass Zugleiter Detlef Zumdiek grünes Licht für den großen Karnevalsumzug geben konnte, der dann mit seinen 45 Gruppen, kleinen und großen Prunkwagen starten konnte. Starker Wind oder laues Lüftchen: Wenn in Bad Neuenahr Karneval auf dem Kalender steht, dann verwandelt sich die Innenstadt so oder so in eine große närrische A(h)rena. Das galt auch für Kinderprinzessin Emily I., der die frische Brise gerade recht kam: Schließlich hatte sie auf ihrem rollenden Boot alle Segel gehisst und segelte so hart am Wind an den Narren vorbei, die sich über einen wahren Kamelleregen freuen konnten. Attila mit seinen wilden Hunnen war dabei, die Furcht einflößende Gruppe war aus Hemmessen gekommen und erwies sich als weitaus harmloser, als es den optischen Anschein hatte: Der Hunnenkönig und seine ansonsten kriegerischen Gesellen und Schamanen zeigten sich an der Ahr von ihrer rheinisch-friedlichen Seite.