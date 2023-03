Klimakonzept Kreis Ahrweiler will beim Klimaschutz konkreter werden

Wobei Geschäftsbereichsleiterin Anja Toenneßen darauf hinwies, dass nur die Umsetzung von Maßnahmen gefördert werde, die im Verantwortungsbereich des Klimaschutzmanagements liegen. Deshalb seien auch nur diese in die Liste übernommen worden, nicht aber all jene Maßnahmen des Gesamtkatalogs, die in andere Verantwortungsbereiche fielen. Ebenso fehlten diejenigen Maßnahmen, deren Umsetzung bis zum Ende der über drei Jahre geförderten Anschlussphase nicht abgeschlossen werden könne. Weiterhin wurden bereits umgesetzte Maßnahmen von der Liste ausgenommen. Das konkret zur Umsetzung beschlossene Maßnahmenpaket soll nun in das integrierte Klimaschutzkonzept übernommen und die übrigen Maßnahmen im Anhang ausgewiesen werden. Sie könnten aber wieder aktiviert werden.