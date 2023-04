Klimapakt beschlossen Das tun die Kommunen im Kreis Ahrweiler für den Klimaschutz

In vielen Rathäusern gibt es inzwischen Klimaschutzmanager, bei Rats- oder Ausschussbeschlüssen wird deren Klimarelevanz erfasst. Bei Bebauungsplänen wird möglichst viel Grün vorgeschrieben. Dächer sollen mit Photovoltaik ausgestattet werden. Längst sind Windräder selbst auf den Höhen des Ahrtals salonfähig. Mobilitätskonzepte sollen den Weg weg vom klimaschädlichen Auto aufzeigen, Strom soll grün sein, also aus einer erneuerbaren Energiequelle stammen. In Sinzig treffen sich regelmäßig Menschen jeden Alters zum Fridays for Future-Gang durch die Innenstadt, in Remagen gibt es Anfänge von Car-Sharing, in Marienthal setzt man ein Nahwärmenetz um und in der Kreisstadt wurde ein dickes Maßnahmenpaket zum Schutz des Klimas verabschiedet. „Bad Neuenahr hat verstanden“, meinte der dortige Bürgermeister Guido Orthen.