Kliniken in Bad Neuenahr-Ahrweiler optimistisch „Wir haben schon eine Menge geschafft“

Neben dem Tourismus und der Weinwirtschaft stellt die Gesundheitsbranche in Bad Neuenahr-Ahrweiler das wichtigste Standbein im lokalen Wirtschaftsleben dar. Die Branche sorgte nicht nur für gut gefüllte Fachkliniken und hohe Übernachtungszahlen, sondern auch für starke Umsätze im örtlichen Einzelhandel, in den Restaurants und Gaststätten. Dann kam die Flutwelle. Die Naturkatastrophe hat auch diesen Wirtschaftszweig ins Mark getroffen. „Jetzt geht es wieder aufwärts“, so die für den Wiederaufbau zuständige Staatssekretärin im Innenministerium, Nicole Steingaß (SPD). Hohe Geldbeträge waren in den vergangenen Monaten von Mainz in die Kreisstadt geflossen, um die von der Flut getroffenen Kliniken wieder ans Gesundheitsnetz zu bekommen. Dabei sei man auf einem guten Weg, so die Staatssekretärin: „Die Kliniken bereiten die Wiedereröffnung ihrer Häuser vor.“ Mit Millionen aus dem Wiederaufbaufonds werden die Schäden an Einrichtung und Immobilien beseitigt.