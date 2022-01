Finanzspritze des Landes Rheinland-Pfalz : Kliniken im Ahrtal bekommen 8,2 Millionen Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Gesundheitsbranche im stark zerstörten Ahrtal gilt als besonderer Motor im Wirtschaftsleben. Das Land Rheinland-Pfalz hilft nun mit Fördergeldern. 8,2 Millionen Euro sollen der Branche aus der Krise helfen.

Die Gesundheitswirtschaft ist neben dem Tourismus und dem Weinanbau der wichtigste Motor im Wirtschaftsleben des Ahrtals. Für 350.000 Übernachtungen sorgt die Branche der medizinischen Versorgung im Jahr allein in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zudem gilt die Gesundheitsbranche als wichtiger Arbeitgeber in der Region. Mit der Flut wurde der Motor jedoch abgewürgt. Hohen Ausgaben stehen in den teilweise stark zerstörten Kliniken komplett weggebrochene Einnahmen gegenüber. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat den Klinikchefs nun Förderbescheide und somit Finanzhilfen überbracht. 8,2 Millionen Euro sollen der Branche aus der Krise helfen.