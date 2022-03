Verhandlung in Koblenz : Zeugen im Drogen-Prozess berufen sich auf Erinnerungslücken

Ein 27-Jähriger muss sich derzeit vor Gericht in Koblenz verantworten. Bad Neuenahr, Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sollen die Schwerpunkte seiner illegalen Geschäfte gewesen sein. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Frank Leonhar/Frank Leonhardt

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Koblenz Im Prozess um Drogenhandel in der Region haben jetzt zwei Polizisten vor dem Landgericht Koblenz ausgesagt. Im Fokus: eine Personenkontrolle vor zweieinhalb Jahren in Bad Neuenahr. Die Zeugen konnten sich nicht mehr an alles erinnern.