Kommentar zur Verkehrswende Hört auf, auf die Superlösung zu warten

Carsharing im Kreis Ahrweiler – wieder ein Schritt zur Verkehrswende. Modern per App, zentral verfügbar und als E-Auto. Und schon meint man, die Unkenrufe zu hören: Was ist mit Menschen ohne Smartphone? Und denen, die nicht gut zu Fuß sind, bei denen kein Bus vorbeikommt, um sie zum E-Auto zu bringen? Sollen Arztbesuche sich jetzt nach der Verfügbarkeit von geteilten Autos richten? Und was ist mit der individuellen Freiheit?