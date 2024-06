Kommunalwahl im Kreis Ahrweiler So setzen sich die Stadt- und Verbandsgemeinderäte zusammen

Im Kreis Ahrweiler festigte die CDU bei den Kommunalwahlen am Sonntag ihren Status als stärkste Partei. Die Christdemokraten legten in den meisten Gebietskörperschaften zu, am stärksten in der flutgebeutelten Verbandsgemeinde (VG) Altenahr um 6,2 Prozentpunkte. Als Gewinner können sich auch die Freien Wähler fühlen, die Zugewinne von bis zu 6,3 Prozentpunkte erreichten. Verlierer der Kommunalwahl sind die Grünen, die zwischen vier und acht Prozentpunkte weniger einfuhren.