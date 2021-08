Krankenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler eröffnet wieder : „Ohne das THW wäre es nicht zu schaffen gewesen“

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das Krankenhaus Maria Hilf kann seit Mittwoch wieder 100 Betten belegen. Eine große Anzahl der Belegschaft fällt noch aus, weil sie selbst von der Flut betroffen sind. Bettenzahl soll aber bald deutlich erhöht werden.

Aufatmen bei der Marienhaus GmbH und im Ahrtal: Das Bad Neuenahrer Krankenhaus Maria Hilf ist wieder geöffnet und funktioniert in allen Bereichen. Begrenzt ist aber noch die Gesamtkapazität. „Wir sind aktuell in der Lage, 100 Betten zu betreiben“, sagt Dr. Josef Spanier. Dass es noch nicht mehr sind, liegt auch daran, dass rund 100 Mitarbeiter von der Flutwelle persönlich betroffen sind und jetzt fehlen. Denn: „Für diese 100 Betten benötigen wir schon mehrere Hundert Mitarbeiter“, erklärt Spanier.

THW hat die Stromversorgung der Intensivmedizin gesichert

„Es gab keinen Strom, kein Trinkwasser, und die Abwasserversorgung war ebenfalls unterbrochen“, ergänzt der kaufmännische Direktor Thorsten Kopp. Dass es nicht unmittelbar nach der Flutwelle zu einem Zusammenbruch der Infrastruktur kam, verdanke man dem Technischen Hilfswerk (THW). „Das Wasser stieg bis zehn Zentimeter unter unserem Notstromaggregat. Und noch in der Flutnacht hat das THW ein zweites Aggregat zur Aufrechterhaltung des Stroms im Bereich der Intensivmedizin an den Start gebracht“, schildert Geschäftsführer Dr. Christoph Wagner.

„Das Angebot wird gut genutzt, aber wir stoßen noch nicht an unsere Kapazitätsgrenzen“, zieht Ares Kloebel zwischenzeitlich Bilanz. Der ehrenamtliche THW-Mann kommt selbst aus der Medizin und unterstreicht die Vielseitigkeit des Hilfswerks. „Für den Strom sorgte ein weiterer unserer Ehrenamtler, der hauptberuflich Elektriker ist“, ergänzt er. Das Abwasserproblem ist auch gelöst: Es wird abgefangen und mit Tankwagen zur Entsorgung gebracht. „Ohne das TWH wäre das alles nicht zu schaffen gewesen“, ist sich die Spitze der Krankenhausleitung einig. Von den offiziell 766 Verletzten der Flutnacht wird derzeit niemand in Bad Neuenahr versorgt, sie blieben dort, wo man sie hinbrachte. Aktuelle Corona-Fälle sind in Maria Hilf ebenfalls keine untergebracht. Für die nahe Zukunft rechnet man verstärkt mit Patienten, die sich bei den Aufräumarbeiten Verletzungen zuziehen. Das waren bislang in den drei mobilen Rettungswachen an der Ahr bis zu 100 Menschen, von denen die meisten ambulant versorgt werden konnten.