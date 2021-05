Kostenpflichtiger Inhalt: Außengastronomie im Kreis Ahrweiler : Erste Kneipengänger genießen draußen ihr Bier

Ein Gruppe aus Meckenheim lässt sich im Bad Neuenahrer „König in der City“ das Bier schmecken. Foto: Martin Gausmann

Bad-Neuenahr-Ahrweiler Die Außengastronomie im Kreis Ahrweiler ist wieder geöffnet. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist der Andrang am Vatertag allerdings so wechselhaft wie das Wetter - und mitunter fehlte der nötige Corona-Test.