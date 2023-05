Klimaschutz im Bistum Trier Kirchen im Ahrtal könnten Vorreiter sein

„Für die Kirchen ist Klimagerechtigkeit eine Frage der Glaubwürdigkeit.“ Das betonte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg jetzt bei der Vorstellung des Klimaschutz-Ziels für das Bistum Trier. Bis zum Jahr 2045 will die Diözese klimaneutral sein. Die Kirchengemeinden im Ahrtal könnten hier eine Vorbildfunktion einnehmen, glaubt Thomas von der Stein, der Regionalarchitekt des Bistums. Denn aufgrund der Schäden durch die Flutkatastrophe stünden ohnehin umfangreiche Sanierungsarbeiten an zahlreichen kirchlichen Gebäuden an, bei denen das neue, nachhaltigere Klimakonzept gleich in die Tat umgesetzt werden könnte.