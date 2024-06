Kreuzbundgruppen Kreis Ahrweiler „Die Legalität ist bei Cannabis nicht entscheidend“

Der erste Schritt gilt. Für Erwachsene sind Konsum und Besitz von Cannabis-Produkten in Deutschland seit Anfang April in bestimmten Mengen straffrei. Im Juli sollen dann nicht gewerbliche Vereinigungen an den Start gehen und unter anderem gemeinschaftlich Anbau betreiben dürfen. Was auf sehr geteiltes Echo stieß. Die einen feierten bei „Smoke-Ins“, andere wie Ärzte und Polizeigewerkschaft GdP warnten vor gesundheitlichen Folgen und vor Schwierigkeiten bei der Kontrolle