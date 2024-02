Mehrere Ausleihstationen Neues E-Bike-Verleihsystem im Kreis Ahrweiler startet

Gleich neben dem mächtigen Ahrweiler Ahrtor stehen acht E-Bikes in Reih und Glied, alle nagelneu und silbern glänzend. Zum 1. März startet im Ahrkreis ein E-Bike-Verleihsystem, mit dem Nutzer in erster Linie die „letzte Meile“ zwischen einer Station des Öffentlichen Nahverkehrs und ihrem eigentlichen Zielort erreichen sollen. Natürlich können die Fahrräder mit dem Elektro-Antrieb auch für touristische Fahrten ausgeliehen werden. Hier sei der Kreis aber nicht angetreten, um den gewerblichen Anbietern Konkurrenz zu machen, betonte Landrätin Cornelia Weigand bei der Vorstellung des neuen Systems am Ahrtor.