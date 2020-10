53 Neuinfektionen : Kreis Ahrweiler ist nun auch Corona-Risikogebiet

Kreis Ahrweiler Der Kreis Ahrweiler ist nun auch zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Freitag von 46 auf 53 Neuinfektionen gestiegen.

Am Samstag meldete das Kreisgesundheitsamt 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis: zwei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, eine in der Remagen, acht in der Verbandsgemeinde Adenau und je eine in der VG Bad Breisig, in der VGe Brohltal und in der Gemeinde Grafschaft.