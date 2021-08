Kreistag steht vorerst zu Pföhler : Vorerst kein Amtsenthebungsverfahren gegen Ahrweiler Landrat Pföhler

Kreis Ahrweiler Nach GA-Informationen wird es derzeit kein Amtsenthebungsverfahren gegen den Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler geben. Die Kreistagsfraktionen wollen die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft abwarten. Pföhler äußerte sich nun in einem Statement.

Nach Informationen des General-Anzeigers gibt es bei den Kreistagsfraktionen im Kreis Ahrweiler einen verabredeten Konsens, derzeit keine Abwahl oder ein Amtsenthebungsverfahren gegen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) anzustrengen. Die Schuldfrage im Zusammenhang mit etwaigen verspäteten Alarmierungen und möglichem Fehlverhalten in der Sitzung des Krisenstabes in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli sei jetzt nicht vordringlich. Man vertraue den sorgfältigen Ermittlungen durch die Koblenzer Staatsanwaltschaft, die strafrechtlich relevantes Verhalten überprüfe, hieß es von mehreren Kreistagsmitgliedern. Man wolle daher zum jetzigen Zeitpunkt aus keiner Fraktion heraus Rücktrittsforderungen artikulieren oder gar Anträge stellen, die auf eine Amtsenthebung abzielten.

Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Karl-Heinz Sundheimer, wollte dies weder bestätigen noch dementieren: „Wir wissen vieles nicht, was die Abläufe im Krisenstab in der Katastrophennacht anbetrifft. Allerdings wussten wir, dass der Landrat bereits vor vielen Jahren die Leitung des Katastrophenschutzes auf eine Fachkraft delegiert hat. Nun warten auch wir auf die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung. Derzeit können wir nicht bewerten, was wann wo strafrechtlich relevant war und ist.“

Es gebe derzeit einfach zu wenig Kenntnisse, um Jürgen Pföhler „vom Hof zu jagen“. In den vergangenen Tagen und Wochen habe es drei Sitzungen mit dem Landrat und dem erweiterten Kreisvorstand gegeben, der sich aus den Kreisbeigeordneten und den Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen zusammensetzt. Sundheimer könne bestätigen, dass Landrat Pföhler äußerst bemüht gewesen sei, „die Dinge in die richtige Richtung zu bringen“.

So habe man mit großer Kraft an Lösungen für die Abfall-, Trümmer- und Schuttbeseitigung gearbeitet, ebenso an der Aufrechterhaltung des Schul- und Kitabetriebes im Kreis Ahrweiler, den Schulbusverkehr oder die ärztliche Versorgung. „Pföhler war dort präsent, was in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wurde“, sagte Sundheimer.