Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermeister im Kreis Ahrweiler mit Appell : Kliniken sollen vor Mehrbelastung geschützt werden

Diesmal werden auf dem Ahrweiler Marktplatz an Silvester keine Raketen steigen. Denn Feuerwerk in der Öffentlichkeit ist verboten. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Raketen und Co. sind an Silvester in der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Probleme bereiten Kliniken aber vor allem Feiern mit Alkohol und deren Folgen. Die Krankenhäuser müssten auf jeden Fall vor Mehrbelastung geschützt werden, fordern Bürgermeister im Kreis Ahrweiler.