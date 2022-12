Millionen-Forderungen des DRK : Kreis Ahrweiler lässt Rechnungen für Fluthilfe juristisch prüfen

Beratung der Johanniter in Dernau : So können Flutopfer Anträge für Wiederaufbau-Hilfen stellen Die Johanniter unterstützen in Dernau Flutopfer bei Antragsverfahren für die Wiederaufbauhilfe. Der Aufwand für Betroffene ist überschaubar, die Beratung umfassend. Was Interessenten bei der Antragstellung zu beachten haben, schildert eine Expertin.