Bekanntgabe im Kreistag : Ahr-Landrat Pföhler wird in den Ruhestand geschickt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Jürgen Pföhler, Landrat des Kreises Ahrweiler, lässt sich derzeit krankheitsbedingt durch den Ersten Beigeordneten Horst Gies vertreten. Nun schickt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Pföhler in den Ruhestand.

Ahrweilers Landrat Jürgen Pföhler wird mit Ablauf des 31. Oktober in den Ruhestand versetzt. Das gab der Erste Beigeordnete des Kreises, Horst Gies (beide CDU), am Freitagnachmittag während einer Sitzung des Kreistages bekannt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier habe dies mitgeteilt, erklärte Gies. Gies vertritt seit Mitte August den erkrankten Pföhler als Landrat . Pföhler hatte im September einen Antrag auf dauerhafte Dienstunfähigkeit gestellt.

Ermittlungen gegen Pföhler

Gegen Pföhler und ein weiteres Mitglied des Krisenstabes ermittelt nach der Flut die Staatsanwaltschaft Koblenz. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen am Katastrophenabend des 14. Juli. Der Anfangsverdacht, so die Staatsanwaltschaft Anfang August, richte sich gegen den Landrat, weil dieser laut Gesetzeslage „möglicherweise die Einsatzleitung und alleinige Entscheidungsgewalt hatte“. Im Fokus steht aber auch ein weiteres Mitglied des Krisenstabs, das nach den derzeitigen Erkenntnissen die Einsatzleitung „zumindest zeitweise übernommen hatte“. Weiter hieß es, es hätten sich „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür ergeben, dass am 14. Juli ab etwa 20.30 Uhr Gefahrenwarnungen und möglicherweise auch Evakuierungen geboten gewesen wären. Beamte nahmen Unterlagen in der Kreisverwaltung an sich. Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass derzeit lediglich ein Anfangsverdacht bestehe und betonte „die hinsichtlich der Beschuldigten bestehende Unschuldsvermutung in besonderer Weise“.