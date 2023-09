Initiative für den Kreis Ahrweiler So sollen Frauen die Kommunalpolitik voranbringen

Dabei hat sich zwischen Remagen und Barweiler, Kempenich und der Grafschaft schon einiges in Sachen kommunalpolitische Emanzipation getan. Im Stadtrat Remagen sind knapp ein Drittel der Mitglieder Frauen, 2014 waren es nur 25 Prozent. In Bad Neuenahr sind es 22 Prozent, vor zehn Jahren waren es 17 Prozent, in Adenau oder Altenahr hat sich die weibliche Beteiligung in der Arbeit der kommunalpolitischen Gremien von 18 auf 32 Prozent (Adenau) und 21 auf 30 Prozent entwickelt. Konstant ist die Lage im Kreistag: Dort beträgt der Anteil der weiblichen Kreistagsmitglieder 22 Prozent. – ein Wert, der seit 2009 nahezu unverändert ist. Auffallend: in der Grafschaft und im Brohltal ist der Anteil der Frauen an der kommunalpolitischen Arbeit weniger stark ausgeprägt: 18 Prozent beträgt der Anteil in der Grafschaft, nur 13 Prozent im Brohltal.