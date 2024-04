Kommunalwahl im Kreis Ahrweiler Acht Gruppierungen bewerben sich um 46 Mandate

Zur Wahl im Landkreis Ahrweiler wurden – in dieser Reihenfolge – Listenvorschläge zugelassen von den Grünen, der Freien Wählergruppe Landkreis Ahrweiler (FWG), der Alternative für Deutschland (AfD), der Christlich Demokratischen Union (CDU), der Sozialdemokratischen Partei (SPD), der Partei Die Linke, der Freien Demokratischen Partei (FDP) und der Wählergruppe Kreis Ahrweiler (WKA). Alle Gruppierungen und Vereinigungen hatten ihre Wahlvorschläge form- und fristgerecht eingereicht und entsprachen somit den Anforderungen des Kommunalwahlgesetzes, berichtete Weigand dem Ausschuss. Unter anderem war überprüft worden, ob die Bewerber in ordnungsgemäß eingeladenen und durchgeführten Mitglieder- oder Vertreterversammlungen gewählt worden waren, was grundsätzlich aus den vorgeschriebenen Niederschriften, Versicherungen und Erklärungen abgelesen werden könne.