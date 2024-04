Winzer und Obstbauern im Kreis Ahrweiler Nachtfröste lassen Weintrauben und Erdbeeren erfrieren

Kreis Ahrweiler · In der Nacht zum Montag ist es zehn Stunden lang unter null Grad geblieben – mit Folgen für die Landwirtschaft in der Region. Sowohl die Winzer an der Ahr als auch die Obstbauern in der Grafschaft müssen schwere Ernteeinbußen hinnehmen.

26.04.2024 , 12:40 Uhr

Weinbaupräsident Hubert Pauly zeigt die Frostschäden beim Spätburgunder. Foto: ahr-foto

Von Thomas Weber