Stichwahlen am Sonntag Vier Orte im Kreis Ahrweiler wählen einen neuen Chef

Am Sonntag, 23. Juni, sind in vier Ortschaften im Kreis Ahrweiler die Bürger noch einmal aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und einen neuen Ortsvorsteher zu wählen. Im Stadtteil Bad Neuenahr der Kreisstadt, in der Remagener Kernstadt und in den beiden Grafschafter Orten Gelsdorf und Holzweiler stehen die Stichwahlen an. Es treten jeweils die beiden Bewerber an, die bei der Kommunalwahl am 9. Juni die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Die Wahllokale sind in den vier Ortschaften am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sollte bei einer der Stichwahlen der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass beide Bewerber die exakt gleiche Stimmenzahl erreichen, dann müsste das Los entscheiden.