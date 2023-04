Tierfilmer überlebt Unfall mit Giftschlange Andreas Kieling bei Selfie-Versuch von Schwarzer Mamba gebissen

Wie er in einem Interview mit der Agentur „Teleschau“ berichtete, sei er wegen eines Brunnenprojektes in Namibia gewesen. In einer Wellblechhütte, in der er übernachtet hatte, habe sein Hund eine Schlange entdeckt, die dann in seinen Sachen verschwunden sei. Schließlich habe er sie gefunden und festgestellt, dass es sich um eine Schwarze Mamba handelte, so Kieling gegenüber der Agentur.