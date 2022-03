Nach Ärger um Abbau-Termin : Kreis Ahrweiler verlängert Abbau-Frist für Helfer-Werkstatt

Verkehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Neue Behelfsbrücken an der Ahr sollen Fußgängern Sicherheit geben Seit der Flut nutzen Fußgänger in Bad Neunahr-Ahrweiler oft eine Behelfsbrücke, die eigentlich für Autos gedacht ist. Nun will die Kreisstadt viel Geld für drei weitere Querungen über die Ahr ausgeben, die für Autos tabu sind.