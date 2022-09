Klimaministerin übergibt Förderbescheid : Kreis und Ahr-Kommunen bauen Hochwasserpartnerschaft aus

Bad Neuenahr-Ahrweiler Anlässlich einer Ausstellungseröffnung der „Hochwasserpartnerschaft Ahr“ überreicht Klimaschutzministerin Katrin Eder im Kreishaus einen Förderbescheid für die Maßnahmenplanung. Auch die neue Geschäftsführerin der Organisation wird vorgestellt.

Im Jahr 2014 gründete sich die „Hochwasserpartnerschaft Ahr“, ein freiwilliger Zusammenschluss des Kreises Ahrweiler mit den acht Gebietskörperschaften, also allen Städten, Verbandsgemeinden und der verbandsfreien Gemeinde Grafschaft. Dabei betrachtet sie nicht nur die Ahr, sondern auch deren Zu- und Nebenflüsse und die weiteren Gewässer im gesamten Landkreis wie den Brohlbach. Ein Austausch findet zudem mit den Nachbarkommunen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen statt. Auch mit dem Klimaschutzministerium, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und weiteren kompetenten Partnern in Sachen Hochwasserschutz tauscht man sich in Workshops aus. Ziel ist ein wirksames Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, bestehend aus vielen Bausteinen. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Arbeit der Partnerschaft deutlich an Fahrt aufgenommen. Seither kam man bereits zu fünf Workshops zusammen. Themen waren unter anderem Leitlinien und Bausteine eines überörtlichen Hochwasservorsorgekonzepts, die Bauleitplanung im neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet oder die Hochwasservorsorge aus Sicht der Wissenschaft.