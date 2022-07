Umweltausschuss berät Gesamtkonzept : Kreis will Ahr-Wiederherstellung und Hochwasserschutz ankurbeln

Kreis Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe muss ein durchdachtes Gesamtkonzept mit aufeinander abgestimmten Maßnahmen erarbeitet werden. Das braucht Zeit, birgt aber die Chance, eine Vorreiterrolle im Bereich der Hochwasservorsorge einzunehmen. Nähere Details verrät Landrätin Cornelia Weigand im Kreis- und Umweltausschuss.

■ Hochwasserpartnerschaft Ahr: Zu einer wirksamen Hochwasser- und Starkregenvorsorge gehören nicht nur bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen, wie der Bau von Regenrückhaltebecken oder Dämmen, sondern eine Vielzahl von Bausteinen mit verschiedenen Akteuren. Hochwasser- und Starkregenvorsorge können daher nur gemeinschaftlich erreicht werden. Diesem Ziel diene die „Hochwasserpartnerschaft Ahr“, die schon seit 2014 aktiv sei. Nach der Flutkatastrophe habe man sich intensiv mit den unterschiedlichen Bausteinen eines überörtlichen Hochwasservorsorgekonzepts beschäftigt. „Wichtig dabei ist auch, das gesamte Einzugsgebiet der Ahr über die Kreis- und Landesgrenze hinweg zu betrachten“, so die Landrätin. Daher seien in die Hochwasserpartnerschaft auch angrenzende Kommunen eingebunden.

■ Gewässerwiederherstellungskonzept: Der Kreis erstellt derzeit ein Gewässerwiederherstellungskonzept für die Ahr und ihre Zuflüsse. Bedingt durch die enormen Wassermengen und Fließgeschwindigkeiten bei der Flut sei es am Gewässerbett der Ahr und ihren Zuflüssen zu großen Abtragungen und Anlandungen sowie stellenweise zu Veränderungen des Gewässerverlaufs gekommen. Die veränderten Uferbereiche wurden im Rahmen der Katastrophenbewältigung teilweise ohne fachliche Begleitung wieder aufgeschüttet. Dadurch wurde der zuvor von der Ahr neu geschaffene Verlauf in Teilbereichen erneut eingeengt und potenzielle Retentionsflächen abgeschnitten. Das Gewässerwiederherstellungskonzept sei die Grundlage für die Gefahrenbeseitigung zur Verbesserung des Abflusses und der Gewässerstruktur. Hierbei sollen besonders die Wiederherstellung der Gewässerökologie, die Schaffung von Rückhaltefunktionen sowie die Schaffung von Abflussflächen in besiedelten Bereichen im Vordergrund stehen.

■ Umsetzung überörtlicher Maßnahmen: In einer Kooperation mit den Städten und Verbandsgemeinden wolle der Kreis einen Plan zur Umsetzung und Weiterentwicklung überörtlicher Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen erstellen. Das Erstellen des Planes soll von allen neun Kooperationspartnern zu gleichen Teilen finanziert werden, wobei das Land eine Förderung von 90 Prozent in Aussicht gestellt habe. Fachbüros sollen die vorhandenen oder in Aufstellung befindlichen örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepte in Bezug auf die Hochwasserschutzmaßnahmen auswerten, vereinheitlichen und zusammenführen. Dann sollen diese unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe weiterentwickelt und um überörtliche Aspekte ergänzt werden. Schließlich will man strukturelle Vorschläge für eine effiziente Umsetzung der daraus resultierenden Hochwasserschutzmaßnahmen erarbeiten.