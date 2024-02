Positive Bilanz für das Jahr 2023 Kreissparkasse Ahrweiler verfügt über so viel Eigenkapital wie noch nie

Die Wirtschaft in Deutschland stöhnt und ächzt. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum sorgt weder bei Unternehmern noch bei Arbeitnehmern für Euphorie. Im Kreis Ahrweiler sind die Problemfelder trotz der Flutkatastrophe und den wirtschaftlichen Tiefschlägen jedoch weniger groß – dank eines gut aufgestellten Mittelstandes und breit gefächertem Branchenmix ist auch in Zeiten der Krise Optimismus angesagt. So auch bei der Kreissparkasse Ahrweiler, die auf ein solides Geschäftsjahr 2023 zurückblickt. Bankchef Dieter Zimmermann: „Wir ziehen eine positive Bilanz.“ Dies mit einem Überschuss von fünf Millionen Euro, die der Rücklage zugeführt werden. Das Eigenkapital erhöht sich so auf 258 Millionen Euro. Nie stand die Sparkasse hier besser da.