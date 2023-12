Info-Veranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler Kreisstadt möchte Vorreiter bei der Wärmeplanung sein

Die Bundesregierung sieht vor, dass die Wärmeversorgung in Deutschland bis 2045 klimaneutral erfolgt. Der Kreis Ahrweiler will sogar bis 2030 zu 100 Prozent „Erneuerbare Energien-Region“ werden. „Die Ziele hin zu einer klimafreundlichen Energie und Wärmeversorgung sind klar definiert“, so die Klimaschutzmanagerin der Kreisstadt, Angela Amatulli. Sie hatte ins Kurgarten-Café eingeladen, um Antworten auf die Fragen zur Wärmeversorgung der Zukunft zu geben und die Vorstellungen der Stadt zu einer lokalen Energiewende zu präsentieren. „Wir wollen Vorreiter sein. Das geht aber nur gemeinsam“, so die Klimaschutz-Expertin.