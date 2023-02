Personalnot in der Verwaltung : Kreisstadt zahlt hohe Flutzulage

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bürgermeister Guido Orthen spricht von einer „akuten Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung“. Der Bad Neuenahr-Ahrweiler Haupt- und Finanzausschuss will entgegenwirken und empfiehlt eine Zulage von zehn Prozent für Fachkräfte.

Um der Personalnot im Rathaus der Kreisstadt zu begegnen, sollen Fachkräfte mit erheblichen Zulagen an die Ahr gelockt werden. Dies empfahl der Haupt- und Finanzausschuss in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie vom GA berichtet, leiden die öffentlichen Verwaltungen am Rhein und Ahr alle unter akutem Personalmangel. Bürgermeister Guido Orthen (CDU) spricht gar von einer „akuten Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung“. In der von der Flutkatastrophe stark betroffenen Kur- und Badestadt will man nun auf die jeweiligen Entgeltgruppen eine Flutzulage in Höhe von zehn Prozent zahlen. Dies zunächst befristet bis Ende des Jahres. Handlungsbedarf dürfte man auch im Kreishaus sehen: Dort sind nahezu zehn Prozent der vorhandenen rund 350 Stellen unbesetzt. Grund: Auf absehbare Zeit ist für die Beschäftigten kein normales Arbeitsumfeld mit normaler Arbeitsbelastung in Sicht.